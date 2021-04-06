Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga

Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda bir araya gelen Ahmet Selim B. (62) ile dayısının çocukları arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Selim B, yanında taşıdığı silahla Haluk Onat (58), Kebire Esra Ay Mutlu (54), Ayşe Ece Ay Mutlu (26), Arzu Onat (56) ile Ahmet Nuri Onat'a (63) ateş etti.

Olayda ağır yaralanan Haluk Onat, Kebire Esra Ay Mutlu, Ayşe Ece Ay Mutlu hayatını kaybetti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat'ın tedavileri sürüyor.

Bu arada olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet Selim B'nin olayda kullandığı silahla Yalova'da yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz