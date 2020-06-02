Kartal'daki berber, kuaför ve güzellik merkezlerine zabıta denetimi Kartal Belediyesi, 11 Mayıs itibari ile kademeli olarak yeniden faaliyetlerine başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi, 11 Mayıs itibari ile kademeli olarak yeniden faaliyetlerine başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirdi.

Korona virüsle mücadelede normalleşme süreci ile birlikte ilçedeki işletmelerin dezenfekte çalışmaları ile birlikte denetimlerini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatı üzerine artıran Kartal Belediyesi, çalışmalar kapsamında son olarak 11 Mayıs 2020 tarihi itibari ile faaliyetlerine yeniden başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını titiz bir denetimden geçirdi.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu işletmelerde öncelikle korona virüsünden korunma tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlenerek; işletmenin hijyen kurallarına uyup uymadığı, çalışanların ve müşterilerin maske ve eldiven kullanımı, sosyal mesafe kuralı, müşteriler için kullanılan malzemelerin hijyen durumu, tek kullanımlık malzemelerde kurallara uyulup uyulmadığı gibi bir çok konu mercek altına alındı.

Ayrıca yapılan denetim esnasında virüsten korunmak için berber/kuaför ve güzellik merkezlerinin uyması gereken kuralların yer aldığı broşürler de denetimler esnasında işletmelere asıldı.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetim çalışmaları, ilçe genelinde rutin bir şekilde devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA