Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı (2)

Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı (2)

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda iki grup arasında kavga çıktı.

10.10.2019 10:42
Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı (2)

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silah da kullanılırken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Adliye'nin çevresinde bulunan polislar olaya müdahale ederken, 5 kişi gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin soruşturması devam ediyor. 

Görüntü dökümü:

------------Olay yeri-Polis ekiplerinin görüntüsü-Ambulanslar

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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