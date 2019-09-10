Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı (3)

10.09.2019 12:25

Kartal Anadolu Adalet Saralı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre; Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde motosikletle gelen 2 saldırganın ateş ettiği bir kişi yaralandı. Saldırganlar kaçmaya çalışırken adliye önündeki polisler karşılık verdi. Bu sırada motosikletin arkasında bulunan kişi de yaralandı. Motosiklet sürücüsü de yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Olay yerindeki yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü gözaltına alınarak adliyedeki polis noktasına götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul