Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında Koronavirüs'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında...
Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında Koronavirüs'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında bazı duruşmalar ertelendi.
16.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:43
Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında Koronavirüs'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında bazı duruşmalar ertelendi. Adliye binasında dezenfekte çalışmaları ise sürerken, duruşma salonların girişine "Coronavirüsü nedeniyle duruşmalar yapılmayacaktır" yazısı asıldı.
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Kaynak: İHA
Haberin Videosu: Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında Koronavirüs'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında...