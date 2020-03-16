Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında korona virüsünden korunmak için alınan tedbirler kapsamında...
Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında korona virüsünden korunmak için alınan tedbirler kapsamında bazı duruşmalar ertelendi.
16.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:04
Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında korona virüsünden korunmak için alınan tedbirler kapsamında bazı duruşmalar ertelendi. Adliye binasında dezenfekte çalışmaları ise sürerken duruşma salonların girişine "Korona virüsü nedeniyle duruşmalar yapılmayacaktır" yazısı asıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA