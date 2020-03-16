Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında korona virüsünden korunmak için alınan tedbirler kapsamında... Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında korona virüsünden korunmak için alınan tedbirler kapsamında bazı duruşmalar ertelendi.

Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında korona virüsünden korunmak için alınan tedbirler kapsamında bazı duruşmalar ertelendi. Adliye binasında dezenfekte çalışmaları ise sürerken duruşma salonların girişine "Korona virüsü nedeniyle duruşmalar yapılmayacaktır" yazısı asıldı. - İSTANBUL Kaynak: İHA