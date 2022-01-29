Kartal'da zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
AA - Güncel
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İstanbul'un Kartal ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
TUZLA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kartal ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda, Tuzla istikametinde seyreden 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza dolayısıyla başka olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle Tuzla istikametinde oluşan yoğun trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.