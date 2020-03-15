Kartal'da zabıta ekipleri Korona fırsatçılarına göz açtırmıyor
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Kartal'da zabıta ekipleri Korona fırsatçılarına göz açtırmıyor

Kartal'da zabıta ekipleri Korona fırsatçılarına göz açtırmıyor Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ile talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim yaptı.

15.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:37
Kartal'da zabıta ekipleri Korona fırsatçılarına göz açtırmıyor

Kartal'da zabıta ekipleri Korona fırsatçılarına göz açtırmıyor

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ile talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim yaptı.

Son günlerde ülkemizde tespit edilen koronavirüs sonrasında vatandaşların özellikle temizlik ve gıda maddelerine yoğun ilgi göstermesi sonucu, bazı market ve firmaların fiyatlarda fahiş fiyat artışı yaptığının belirtilmesi üzerine Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti.

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarının çözülmesinin yanı sıra, gelen şikayetlere de cevap veren Kartal Belediyesi, bu tür söylem ve şikayetlere duyarsız kalmadı. Vatandaşların şikayeti üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki marketlerde denetimler gerçekleştirdi. İlçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde gıda, temizlik ve diğer ürünlerde denetimler yapıldı.  Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların bulunduğu rafları gezen ekipler, fiş ve fatura kontrolleri de yaptı.

Kartal Belediyesi Zabıta Memuru Recep Memiş, "Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 6502 sayılı kanuna istinaden esnaflarımızı denetliyoruz. Denetimler esnasında fahiş fiyat uygulayan esnaflarımıza yasal işlemler gerçekleştiriyoruz. Tespitlerimizi düzenledikten sonra ilgili Bakanlığa yazılarımızı yazıyoruz. Kanuni işlemleri uyguluyoruz. Şu anda da tespit ettiğimiz esnaflarımızla da ilgili kanuni işlemlerimizi hazırlayarak Bakanlığa bildireceğiz" diye konuştu.

Denetimlerden memnun olduklarını ifade eden esnaf, " Vatandaşlarımızın korkmalarına gerek yok. Belediye ekiplerimiz kontrol ediyorlar. Stoklarımızda sorun yok. Herkesin içi rahat olsun. Koronanın bize zararı dokunmaz inşallah " diye konuştular.

Fırsatçılara bundan sonra da fırsat verilmeyeceği ve denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

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Kartal'da zabıta ekipleri Korona fırsatçılarına göz açtırmıyor

Kaynak: İHA

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Kartal'da zabıta ekipleri Korona fırsatçılarına göz açtırmıyor

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