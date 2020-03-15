Kartal'da zabıta ekipleri korona fırsatçılarına göz açtırmıyor Kartal Belediyesi, yeni tip korona virüsü salgınının Türkiye'de de görülmesi ile talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim yaptı.

Kartal Belediyesi, yeni tip korona virüsü salgınının Türkiye'de de görülmesi ile talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim yaptı.



Son günlerde ülkemizde de tespit edilen korona virüsü sonrasında vatandaşların özellikle temizlik ve gıda maddelerine yoğun ilgi göstermesi sonucu, bazı market ve firmaların fiyatlarda fahiş fiyat artışı yaptığının belirtilmesi üzerine Kartal Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti.



Vatandaşların sorun ve sıkıntılarının çözülmesinin yanı sıra, gelen şikayetlere de cevap veren Kartal Belediyesi, bu tür söylem ve şikayetlere duyarsız kalmadı. Vatandaşların şikayeti üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki marketlerde denetimler gerçekleştirdi. İlçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde gıda, temizlik ve diğer ürünlerde denetimler yapıldı. Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların bulunduğu rafları gezen ekipler, fiş ve fatura kontrolleri de yaptı.



Kartal Belediyesi Zabıta Memuru Recep Memiş, "Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 6502 sayılı kanuna istinaden esnafımızı denetliyoruz. Denetimler esnasında fahiş fiyat uygulayan esnafımıza yasal işlemler gerçekleştiriyoruz. Tespitlerimizi düzenledikten sonra ilgili Bakanlığa yazılarımızı yazıyoruz. Kanuni işlemleri uyguluyoruz. Şu anda da tespit ettiğimiz esnafımızla da ilgili kanuni işlemlerimizi hazırlayarak Bakanlığa bildireceğiz" diye konuştu.



Denetimlerden memnun olduklarını ifade eden esnaf ise, "Vatandaşlarımızın korkmalarına gerek yok. Belediye ekiplerimiz kontrol ediyorlar. Stoklarımızda sorun yok. Herkesin içi rahat olsun. Koronanın bize zararı dokunmaz inşallah" diye konuştular.



Fırsatçılara bundan sonra da fırsat verilmeyeceği ve denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA