Kartal'da yüz yüze eğitim öncesi temizlik ve hijyen çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartal'da yüz yüze eğitim öncesi temizlik ve hijyen çalışmaları başladı

Kartal'da yüz yüze eğitim öncesi temizlik ve hijyen çalışmaları başladı
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Kartal Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde hem öğrenciler hem de eğitimcilerin sağlığına öncelik vererek çalışmalara başlayan ekipler, okulların açılmasına iki hafta kala temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda okulların girişinden başlanarak koridorlar, sınıflar, tuvaletler, öğretmen odaları ve ortak kullanım alanları nano gümüş iyon teknolojisi kullanılarak dezenfekte edildi.

Yabani otların özel makinelerle kesildiği okul bahçeleri, temiz bir görünüm kazanırken, yangın gibi olası tehlikelerin de önüne geçilmiş oldu. Okul bahçelerinin asfalt bölümleri basınçlı suyla yıkanarak, oyun alanları temizlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

Yunanistan'da aşısızlara yönelik tedbirler artırıldı: Test yaptırsalar bile devlet dairelerine ve restoranlara giremeyecekler
Yunanistan'da aşısızlara yönelik tedbirler artırıldı: Test yaptırsalar bile devlet dairelerine ve restoranlara giremeyecekler
MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı
MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı
Yüz yüze eğitim için geri sayım! İki bakanlığın ortaklaşa hazırladığı rehber 81 ile gönderildi
Yüz yüze eğitim için geri sayım! İki bakanlığın ortaklaşa hazırladığı rehber 81 ile gönderildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Buğra Kavuncu Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Deniz Akkaya Davut Güloğlu Kaan Yıldırım Merve Boluğur
Spor Arda Güler Burak Elmas Rıza Çalımbay Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kartal'da yüz yüze eğitim öncesi temizlik ve hijyen çalışmaları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 11:55:39. #1.15#

title