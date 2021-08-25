Kartal'da yüz yüze eğitim öncesi temizlik ve hijyen çalışmaları başladı

Kartal Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Kartal Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde hem öğrenciler hem de eğitimcilerin sağlığına öncelik vererek çalışmalara başlayan ekipler, okulların açılmasına iki hafta kala temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda okulların girişinden başlanarak koridorlar, sınıflar, tuvaletler, öğretmen odaları ve ortak kullanım alanları nano gümüş iyon teknolojisi kullanılarak dezenfekte edildi.

Yabani otların özel makinelerle kesildiği okul bahçeleri, temiz bir görünüm kazanırken, yangın gibi olası tehlikelerin de önüne geçilmiş oldu. Okul bahçelerinin asfalt bölümleri basınçlı suyla yıkanarak, oyun alanları temizlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz