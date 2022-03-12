Kartal'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

- Kartal'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yollar beyaza büründü.

İSTANBUL (İHA) - - Kartal'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yollar beyaza büründü. Sürücüler yoluna patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

İstanbul'da devam eden kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Yoğun şekilde yağan kar sonrası Kartal sahil yolu ve Kartal otoban bağlantı yolu beyaza büründü. Kaygan zeminde sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin ise yolda patinaj yaparak güçlükle ilerlediği görüldü. O anlar bir vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Halit Arslan/İHA)

Kartal'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Kartal'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Kartal'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title