Kartal'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

İSTANBUL (İHA) - - Kartal'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yollar beyaza büründü. Sürücüler yoluna patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

İstanbul'da devam eden kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Yoğun şekilde yağan kar sonrası Kartal sahil yolu ve Kartal otoban bağlantı yolu beyaza büründü. Kaygan zeminde sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin ise yolda patinaj yaparak güçlükle ilerlediği görüldü. O anlar bir vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Halit Arslan/İHA)