KARTAL'DA YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Haberler
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KARTAL'DA YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? KARTAL'da polis ekipleri bir depoya düzenlediği operasyonda, 1008 adet satışa hazır sahte içki ele geçirdi.

? KARTAL'da polis ekipleri bir depoya düzenlediği operasyonda, 1008 adet satışa hazır sahte içki ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi yaptığı fiziki takip sonucunda Kartal, Karlıktepe Mahallesi, Patika Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki depoda sahte içki üretildiğini belirledi. Ekiplerin, adrese yaptığı operasyonda 1008 şişe sahte içki, 1100 litre sıvı etil alkol, 3 adet dolum tankı ile çok sayıda şişe kapağı ve etiket ele geçirildi. Yapılan operasyonda sahte içki üretimi ve satışı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KARTAL'DA YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU

KARTAL'DA YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU

KARTAL'DA YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU

KARTAL'DA YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU

KARTAL'DA YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU

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