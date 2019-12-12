Kartal'da 'Yerli Malı ve Tutum Haftası' etkinliğine yoğun katılım

12.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:15

Kartal'da düzenlenen yerli malı ve tutum haftası organizasyonu, kreş öğrencileri ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Velilerin evlerinden getirdiği yemekler, etkinlik sonunda öğrenciler ve velilere ikram edildi. Minik öğrenciler, yöresel halk oyunları performansları ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.



Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından 'Yerli Malı ve Tutum Haftası' etkinliği düzenlendi. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe katılımın yoğun olduğu görüldü. Kartal Belediyesi'ne bağlı 15 kreşten yüzlerce öğrenci ile aileleri etkinlikte bir araya geldi. Minik öğrenciler Türkiye'nin farklı yöre ve kültürlerine özgü halk oyunlarını sahnede oynadılar. Veliler ise miniklerin halk oyunu performanslarını keyifle izlediler. Velilerin evlerinden getirdikleri birbirinden farklı yöresel yemekler, etkinlik sonunda öğrenciler ve ailelerine ikram edildi.



Etkinlik hakkında konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, "Belediyemiz bünyesinde 15 kreşimiz var. 970 öğrencimiz var. Aileleri ile beraber 4 bin kişi ediyor. Çağdaş, laik Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı eğitim veriyoruz. Öğrencilerimizi buna göre yetiştiriyoruz. Onların geleceğinde rol oynuyoruz. Bir çocuğun yetişme yaşı 0-6 yaş ve bu yaşlarda kreşlerde gereken özeni gösteriyoruz. Onları sadece kreşlerde zaman geçiren çocuklar değil aynı zamanda geleceğimizi inşa edecek bireyler olarak yetiştiriyoruz" dedi.



Etkinlikte görev alan vatandaş, "Kartal Belediyemizin düzenlediği yerli malı programında velilerimizin getirdiği yöresel yemekleri yine velilere ikram ediyoruz. Her yıl bunu belediyemiz düzenliyor. Emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA