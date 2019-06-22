Kartal'da Yaz Spor Okulları'nda çocuklar eğitim alıyor

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, her yıl Kartallı çocuk ve gençlerin yaz dönemini spor aktiviteleriyle geçirebilme imkanı sağlıyor.

Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen Yaz Spor Okulu'nda öğrenciler; futbol, basketbol, hentbol, voleybol, dans, survivor, Uzakdoğu sporları, jimnastik, masa tenisi, badminton, sinema ve akıl oyunları branşları alanında eğitim aldı. Kartal'da ikamet eden 7-12 yaş arası çocuklara ücretsiz hizmet sunulan Yaz Spor Okulu eğitimleri yaz boyunca sürecek.

Öğrencileri ziyarete gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Çocuklarla ilgilenmek, çocuklarla olmak güzel. Yoğun bir okul dönemi geçirdiler. Şimdi yaz tatilinde hem eğlenmek hem spor yapmak hem de zihinlerini güçlendirmek onların hakkı. Dolayısıyla çok kapsamlı bir yaz okulu programımız var. Ben be bugün çocuklarımızı ziyarete geldim. Çocukları anlamak, doğru yönlendirmek gerekiyor. Hem kötü alışkanlıklardan kurtarıyorsunuz. Zaten 31 Mat öncesi de Kartal sporda tesisleşecek demiştik. Plan programlarımız yaptık. Spor parklarımızı açmaya gayret göstereceğiz. Hem kapalı alanlarda hem de açık alanlarda çocuklarımızı spor ile buluşturacağız. Ümit ediyorum ki Pazar gününden sonra da Ekrem Bey ile beraber bu spor parkları ve spor aktiviteleri çocuk, genç, kadın ile ilgili aktiviteleri daha üst seviye çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Kurs süreleri ise 1. Dönem: 17 Haziran - 12 Temmuz, 2. Dönem: 15 Temmuz - 9 Ağustos ve 3. Dönem: 19 Ağustos - 13 Eylül tarihleri arasında 09.00-17.00 saatleri arasında verilecek.

Kaynak: İHA