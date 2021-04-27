Kartal'da yaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı: 1 yaralı
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Kartal'da yaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal'da aşırı hız yapan araç sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı.

Kartal'da aşırı hız yapan araç sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde aşırı hız yapan ve henüz kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın yere savrulurken, araç sürücüsü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırırken, polis ekipleri genç kadına çarparak olay yerinden kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören Ahmet Yavuz, " Biz oturuyorken sese ayağa kalktık. Yaya olan kadına çarpan araç hızla olay yerinden kaçtı. Kaçan araç çok hızlıydı. Plakasını alamadık. Yaya olan kadın ayağından ve başından yaralandı. Hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kartal'da yaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı: 1 yaralı
Kartal'da yaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı: 1 yaralı
Kartal'da yaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı: 1 yaralı
Kartal'da yaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı: 1 yaralı
Kartal'da yaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı: 1 yaralı
Kartal'da yaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı: 1 yaralı
Kartal'da yaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı: 1 yaralı
Kartal'da yaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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