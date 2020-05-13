Kartal'da hırsızlar 6 dakikada 1 ton 200 kilo et çaldı
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Kartal'da hırsızlar 6 dakikada 1 ton 200 kilo et çaldı

İstanbul Kartal'da bir kasap dükkanındaki soğuk hava deposuna giren giren hırsızlar, etleri elden ele taşıyayak 6 dakikada 1 ton 200 kilo et çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da hırsızlar 6 dakikada 1 ton 200 kilo et çaldı
13.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:20

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde İstanbul Kartal'da bir kasap dükkanına hafif ticari araçla yanaşan ve sonra kapıyı açan hırsızlar, içerideki soğuk hava deposunda bulunan büyük ve küçükbaş hayvan etlerini elden ele taşıyarak minibüse yükleyip olay yerinden uzaklaştı.

VATANDAŞLAR DEPOYA ÜRÜN YERLEŞTİRİLDİĞİNİ ZANNETTİLER

Sabah kasap dükkanına gelen iş yeri sahipleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan kasap dükkanının önünden geçen vatandaşlar dükkan sahiplerinin depoya ürün yerleştirdiklerini zannettiler.

Kartal'da hırsızlar 6 dakikada 1 ton 200 kilo et çaldı

"1 TON 200 KİLOLUK ETİMİZ ÇALINDI"

İş yerlerine geldiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şoka girdiklerini belirten kasap yetkililerinden Yunus Emre Salman, "Olay yerine yaklaşık 1 buçuk saat sonra geldik. Geldiğimizde kapılar açıktı manzara karşısında şoka girdik. Kamera kayıtlarını izlediğimizde 6 kişilik ekip et deposunu boşaltmışlar. Bu hırsızlık olayının bilen kişiler tarafından planlı bir şekilde yapıldığını düşünüyoruz. Bu kesin planlanmış bir şey 1 ton 200 kiloluk etimiz çalındı. 80 bin liralık bir maddi paraya tekabül ediyor. Bu üzücü bir durum biz bu olayı yaşadık İnşallah başkası yaşamaz. Vatandaşlardan görenler var ama vatandaş nereden bilsin biz sanarak olaya hiç karışmayarak geçip gidiyorlar" diye konuştu.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlar hafif ticari aracı depo kısmının kapı bölümüne yaklaştırıyorlar kapıyı açarak soğuk hava deposunda bulunan etleri elden ele araca yüklüyorlar.

Kartal'da hırsızlar 6 dakikada 1 ton 200 kilo et çaldı

Kaynak: İHA

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