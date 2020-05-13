KARTAL'DA YASAĞA RAĞMEN SAHİLE ÇIKANLARA CEZA UYGULANDI
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KARTAL'DA YASAĞA RAĞMEN SAHİLE ÇIKANLARA CEZA UYGULANDI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sahilde yürüyüş yapmak yasaklanmasına rağmen havanın ısınmasını fırsat bilen İstanbullular, sahillere akın etti.

KARTAL'DA YASAĞA RAĞMEN SAHİLE ÇIKANLARA CEZA UYGULANDI
13.05.2020 01:28 | Son Güncelleme: 13.05.2020 01:32

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sahilde yürüyüş yapmak yasaklanmasına rağmen havanın ısınmasını fırsat bilen İstanbullular, sahillere akın etti. Denetimleri sıkılaştıran polis ekipleri de yasağa uymayanlara ceza kesti.

Kartal Sahili'nde bugün birçok vatandaş piknik ve yürüyüş yaptı, bazı vatandaşlar da sahil kenarında balık tuttu. Sahildeki çoğu vatandaşın maskesiz olduğu görüldü. Sahildeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Koronavirüse ve yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar, polis ekiplerinin denetimleriyle karşılaştı. Polis, Hıfzısıhha Kanunu gereğince yasağa uymayanlara 3 bin 150'şer liraya kadar cezai işlem uyguladı. Bir vatandaş, ceza kesilmemesi için polislere direndi fakat direnen vatandaşa sahile çıkma yasağına karşı geldiği için ceza uygulandı.

KARTAL'DA YASAĞA RAĞMEN SAHİLE ÇIKANLARA CEZA UYGULANDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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