Son dakika... Kartal'da yasa dışı silah ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika... Kartal'da yasa dışı silah ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Kartal'da yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 4 farklı adrese operasyon düzenledi.

Kartal'da yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 şarjör, 38 farklı çaplarda mermi, 15 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Polis ekipleri Kartal'da 3 Mart Perşembe günü yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 4 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler M.H, U.T, T.C. ve Ö.Ç.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 şarjör, 38 farklı çaplarda mermi, 15 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden M.H. ve U.T. polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. T.C. ve Ö.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


- İstanbul
Son dakika... Kartal'da yasa dışı silah ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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