Son dakika... Kartal'da yasa dışı silah ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Kartal'da yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 4 farklı adrese operasyon düzenledi.
Polis ekipleri Kartal'da 3 Mart Perşembe günü yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 4 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler M.H, U.T, T.C. ve Ö.Ç.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 şarjör, 38 farklı çaplarda mermi, 15 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden M.H. ve U.T. polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. T.C. ve Ö.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.- İstanbul