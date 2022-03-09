Son dakika... Kartal'da yasa dışı silah ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri Kartal'da 3 Mart Perşembe günü yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 4 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler M.H, U.T, T.C. ve Ö.Ç.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 şarjör, 38 farklı çaplarda mermi, 15 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden M.H. ve U.T. polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. T.C. ve Ö.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel, Haberler