Son dakika! KARTAL'DA YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU - Haberler
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Son dakika! KARTAL'DA YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre KARTAL'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

KARTAL'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Yasa dışı Silah Ticareti" ile ilgili yaptıkları çalışmalarda Kartal'da bir adreste çok sayıda silah ve silah malzemesi bulunduğu yönünde bilgi edindi. Dün Orta Mahalle'de bulunan adrese operasyon düzenleyen ekipler, adreste yaptıkları aramalarda çok sayıda silah, silah malzemesi ve mermi ele geçirdi. M.E. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika! KARTAL'DA YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU

Son dakika! KARTAL'DA YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU

Son dakika! KARTAL'DA YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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