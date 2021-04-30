Kartal'da yapılan denetimlerde 16 kişiye 37 bin 702 lira para cezası kesildi
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Kartal'da yapılan denetimlerde 16 kişiye 37 bin 702 lira para cezası kesildi

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Kartal'da yapılan Kovid-19 denetimlerinde 16 kişiye toplam 37 bin 702 lira para cezası uygulandı.

Kartal'da yapılan Kovid-19 denetimlerinde 16 kişiye toplam 37 bin 702 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapılan Kovid-19 denetimlerinde, Topselvi Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu tespit edilen kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi.

Mekanda bulundan 7 kişiye kumar oynamaktan 9 bin 352 lira, 9 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 28 bin 350 lira olmak üzere toplam 37 bin 702 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

İş yeri sorumlusu hakkında "kumar oynamaya yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Kartal'da yapılan denetimlerde 16 kişiye 37 bin 702 lira para cezası kesildi
Kartal'da yapılan denetimlerde 16 kişiye 37 bin 702 lira para cezası kesildi
Kartal'da yapılan denetimlerde 16 kişiye 37 bin 702 lira para cezası kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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