Kartal'da yangında dumandan etkilenen köpeğinin başında dakikalarca ağladı - Haberler

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Kartal'da yangında dumandan etkilenen köpeğinin başında dakikalarca ağladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kartal'da yangında dumandan etkilenen köpeğinin başında dakikalarca ağladı

KARTAL'da 8 katlı binanın giriş katında bulunan sürücü kursunda yangın çıktı.

KARTAL'da 8 katlı binanın giriş katında bulunan sürücü kursunda yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm daireyi kaplarken, içeride bulunan ve dumandan etkilenen bir köpek itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı. Köpeğin sahibi nefes almakta zorlanan 'Pablo' isimli köpeğinin başında dakikalarca ağladı. İtfaiye ekipleri köpeğe masaj yapıp oksijen tüpü taktı.

Kartal, Yakacık Yeni Mahalle, Samandıra Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın giriş katındaki sürücü kursunda saat 10.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kısa sürede tüm daireyi kaplaması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı daireye girerek yangına müdahale etti. Sürücü kursunda bulunan Pitbull cinsi 'Pablo' isimli köpek dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi. Nefes almakta zorlanan köpek, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla binadan dışarıya çıkarıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri nefes almakta zorlanan köpeğe masaj yaparak oksijen tüpü taktı. Köpeğinin başına gelen Rıfat Önalan köpeği başında dakikalarca ağladı. Yapılan müdahale sonrası sakinleşen Pablo isimli köpek sahibi tarafından veterinere götürüldü. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

"KÖPEK DUMANDAN BAYILDI"

Görgü tanığı Yahya Tartum, "Bir anda dumanlar gördüm. İtfaiyeyi aradım. Köpeğin sahibi aşağıya indi. Bizde yukarı çıkıp köpeği çıkardık. Sürücü kursunda çıktı yangın. Köpek dumandan bayıldı. Köpeğin durumu iyi. İyileşiyor" dedi.


Kartal'da yangında dumandan etkilenen köpeğinin başında dakikalarca ağladı

Kartal'da yangında dumandan etkilenen köpeğinin başında dakikalarca ağladı

Kartal'da yangında dumandan etkilenen köpeğinin başında dakikalarca ağladı

Kartal'da yangında dumandan etkilenen köpeğinin başında dakikalarca ağladı

Kartal'da yangında dumandan etkilenen köpeğinin başında dakikalarca ağladı

Kartal'da yangında dumandan etkilenen köpeğinin başında dakikalarca ağladı

Kartal'da yangında dumandan etkilenen köpeğinin başında dakikalarca ağladı

Kartal'da yangında dumandan etkilenen köpeğinin başında dakikalarca ağladı

Kartal'da yangında dumandan etkilenen köpeğinin başında dakikalarca ağladı

Kartal'da yangında dumandan etkilenen köpeğinin başında dakikalarca ağladı

Kartal'da yangında dumandan etkilenen köpeğinin başında dakikalarca ağladı

Kartal'da yangında dumandan etkilenen köpeğinin başında dakikalarca ağladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İtfaiye, Yangın, Masaj, Köpek, Güncel, Haberler

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