Kartal'da yangında 1 kişi öldü, 5 kişi tedavi altına alındı
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Kartal'da yangında 1 kişi öldü, 5 kişi tedavi altına alındı

Kartal'da mobilya atölyesinde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 5 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

19.11.2019 08:40 | Son Güncelleme: 19.11.2019 08:42
Kartal'da yangında 1 kişi öldü, 5 kişi tedavi altına alındı

'da mobilya atölyesinde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 5 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Topselvi Mahallesi Saraykapısı Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun verilmesi üzerine olay yerine , sağlık ve ekipleri sevk edildi.

ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen ve polis ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarılan 6 kişi ise ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 6 kişiden 1'i yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemelerini tamamladığı olay yerinde, polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kartal'da yangında 1 kişi öldü, 5 kişi tedavi altına alındı
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