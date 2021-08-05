Kartal'da yangın! Kartal'da yangın var mı?
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Kartal'da yangın! Kartal'da yangın var mı?

Kartal'da yangın! Kartal'da yangın var mı?
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Ülkemizin farklı noktalarında ortaya çıkan yangınlar nedeniyle farklı şehir ve ilçeler hakkında yangınların durumu araştırılıyor. Bu kapsamda Kartal'da yangın var mı? İstanbul Kartal'da yangın mı var? sorularının da yanıtları merak edildi. İşte, Kartal yangın hakkında merak edilenler...

Kartal'da yangın var mı? Kartal'da yangın mı var? sorularılarının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Kartal yangın haberleri!

KARTAL'DA YANGIN VAR MI?

İstanbul'a bağlı Kartal'da yangın olduğuna dair iddialar sosyal medyada paylaşılıyor. Ancak herhangi bir video veya görsel bulunmuyor. Haber kanallarından da bu konuda henüz bir doğrulama gelmedi.

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