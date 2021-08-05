Kartal'da yangın! Kartal'da yangın var mı?

Ülkemizin farklı noktalarında ortaya çıkan yangınlar nedeniyle farklı şehir ve ilçeler hakkında yangınların durumu araştırılıyor. Bu kapsamda Kartal'da yangın var mı? İstanbul Kartal'da yangın mı var? sorularının da yanıtları merak edildi. İşte, Kartal yangın hakkında merak edilenler...