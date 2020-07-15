Kartal'da yanan kamyonet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü 100 karayolunda seyir halinde ilerleyen bir kamyonette yangın çıktı.

KARTAL D-100 karayolunda seyir halinde ilerleyen bir kamyonette yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde ilerleyen Bahattin Çetinkaya'nın kullandığı 34 BN 1559 kamyonette saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yolda seyir halindeyken aracının alev aldığını fark eden Çetinkaya kamyoneti durdurup emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan kamyonete müdahale etti. Yangın rüzgar nedeniyle D-100 kenarındaki otluk alana sıçradı, büyümeden söndürüldü.

Kamyoneti yanan Bahattin Çetinkaya, "Arabayı sağa çektim. İtfaiyeye telefon ettim. Bekle hiç bir şey yapma balatalardandır dediler. Bekle 5 dakika sonra çalıştır dediler. Sonra yangın başladı. Balatalardandır başka hiç bir şey yok. Yıllardır kullandığım araba" dedi.- İstanbul

Kaynak: DHA