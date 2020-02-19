Kartal'da veliler kolej önünde eylem yaptı

19.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:29

Çocukları Ahmet Şimşek Koleji'nde eğitim gören veliler, eğitim yılı başından bu yana okulda birçok sorun yaşandığını ileri sürerek, eksiklerin giderilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

Veliler "Eğitim ticaret değil, kamu hizmetidir" yazılı dövizlerle kolejin Kartal'daki binası önünde toplandı.

Veli Gülay Şakar, grup adına yaptığı konuşmada, 2 ay önce okulda çalışan personelin maaş alamaması, okul içinde hijyen ve yemekhanede yaşanan sorunlar nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptıklarını hatırlattı.

Okulun lise müdürü ve okul koordinatöründen bu sorunların giderileceğine dair söz aldıklarını dile getiren Şakar, bu yöneticiler ve 15 öğretmenin 11 Şubat'ta istifa ettiğini söyledi.

Şakar, çocuklarını okuldan almak isteyen velilere de ödemelerini peşin yapmalarına rağmen ancak taksitle iade alabileceklerinin söylendiğini belirtti.

Okulun kapanmasını istemediklerini dile getiren Şakar, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız 39 yıllık kurumun adına, kendine yakışır şekilde eğitim vermesi, yaşanan eğitim boşluğundan kaynaklanan eksikliklerin bir an önce giderilmesi, okul aile birliğinin kurulması, okuldaki eğitim materyallerinin tamamlanması, motivasyonu düşen öğrencilerin yeniden toparlanması için etkinlikler yapılmasıdır. Ayrıca öğretmenlerin, diğer personelin maaşlarının ödenmesi, okul iç disiplinin en üst seviyede uygulanması ve bunun gönderilen geçici mesajlarla değil, kalıcı çözümlerle uygulanmasıdır. Dün öğretmenlerimizin ve personelimizin mağduriyetlerini gidermek için nasıl destek verdiysek, kurumumuzda yeni görev alan yönetici ve öğretmenlerimize de yaşayabilecekleri her türlü sorunda kendilerinin yanında olup destek vereceğimizi bilmenizi isteriz."

Kaynak: AA