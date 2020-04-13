Kartal'da vatandaşlar Süleyman Soylu için balkonlara çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından Kartal'da vatandaşlar camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.
13.04.2020 00:39 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından Kartal'da vatandaşlar camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istifayı kabul etmemişti. İstifanın kabul edilmemesinin ardından vatandaşlar Kartal'da camlara çıkarak sevinç gösterisi yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA