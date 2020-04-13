Kartal'da vatandaşlar Süleyman Soylu için balkonlara çıktı
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Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Kartal, 3. Sayfa

Kartal'da vatandaşlar Süleyman Soylu için balkonlara çıktı

- Kartal'da vatandaşlar Süleyman Soylu için balkonlara çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından Kartal'da vatandaşlar camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

13.04.2020 00:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:35
Kartal'da vatandaşlar Süleyman Soylu için balkonlara çıktı

- Kartal'da vatandaşlar Süleyman Soylu için balkonlara çıktı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından Kartal'da vatandaşlar camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istifayı kabul etmemişti. İstifanın kabul edilmemesinin ardından vatandaşlar Kartal'da camlara çıkarak sevinç gösterisi yaptı.

Kartal'da vatandaşlar Süleyman Soylu için balkonlara çıktı

Kaynak: İHA

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