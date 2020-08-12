Kartal'da uyuşturucu satışı yapan şahıslar yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kartal'da uyuşturucu satışı yapan şahıslar yakalandı

Kartal'da uyuşturucu satışı yapan 2 kişi ile uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı.

Kartal'da uyuşturucu satışı yapan şahıslar yakalandı
12.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:25

Kartal'da uyuşturucu satışı yapan 2 kişi ile uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı. Uyuşturucu satışı yapan şahsın iş yerinde yapılan operasyonda hassas terazi ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kartal'da 10 Ağustos tarihinde Ahmet A. (26) isimli şahıs uyuşturucu madde içerken yakalandı. İlyas Ç. (29) isimli şahıs, Osman Y. (46) isimli şahsa daralı ağırlığı 12 gram gelen bonzai satışı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında İlyas Ç. isimli şahsın iş yerine yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti konusu ile bağlantılı Ali Murat A. (35) isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, daralı ağırlığı 118,73 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan haklarında işlem yapılan Ahmet A. ve Osman Y. isimli şahıslar adli makamlarca serbest bırakıldı. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen zanlılardan Ali Murat A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İlyas Ç. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu Yaşam
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak Dünya
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle Spor
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Yaşam
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
Sinirlerine hakim olamayan yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo, rakibine kafa attı
Sinirlerine hakim olamayan yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo, rakibine kafa attı
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Beren Saat Merve Boluğur Orhan Gencebay
Spor Falcao Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Emre Belözoğlu
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Kartal'da uyuşturucu satışı yapan şahıslar yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 12:37:08. #1.15#
title