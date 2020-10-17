Kartal'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
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Kartal'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

17.10.2020 08:31 | Son Güncelleme: 17.10.2020 08:46
Kartal'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Ali Kerem BENGİ / KARTAL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ali Kerem BENGİ/ KARTAL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 13 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Kartal'da uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 13 adrese eş zamanlı düzenlenen baskına, özel harekat polisleri de katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi.  Operasyon yapılan adreslerden birisi de Yalı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartman oldu. Apartmandaki daireye giren ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.


Kartal'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Kartal'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Kartal'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Kartal'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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