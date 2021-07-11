Kartal'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın yapıldı
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Kartal'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın yapıldı

Kartal'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da uyuşturucu madde düzeneği kurulan adrese baskın yapıldı.

Kartal'da uyuşturucu madde düzeneği kurulan adrese baskın yapıldı. Operasyonda, 12 kilo 128 gram 'Marihuana' ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, 10 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir adreste aramalar yaptı.

Kontroller sırasında ikametten yoğun şekilde narkotik madde kokusu geldiği ve içeride uyuşturucu madde düzeneği olduğu belirlendi. Arama kararıyla adreste yapılan aramada, 12 kilo 128 gram Marihuana ele geçirildi. Adreste bulunan Ş.K. ve D.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilecek. - İSTANBUL

Kartal'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın yapıldı
Kartal'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın yapıldı
Kartal'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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