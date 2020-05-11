KARTAL'DA UYARILARI DİKKATE ALMAYAN MİNİBÜSLERE CEZA YAĞDI
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KARTAL'DA UYARILARI DİKKATE ALMAYAN MİNİBÜSLERE CEZA YAĞDI

KARTAL'DA UYARILARI DİKKATE ALMAYAN MİNİBÜSLERE CEZA YAĞDI
11.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:07

"Sanırım 12 fazla yolcu vardı"Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - İSTANBUL'da sivil trafik ekipleri, minibüslere yönelik yaptığı denetimlere devam ediyor.

"Sanırım 12 fazla yolcu vardı"

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - İSTANBUL'da sivil trafik ekipleri, minibüslere yönelik yaptığı denetimlere devam ediyor. Kartal'da sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde yapılan denetimlerde peş peşe gelen 4 minibüse sosyal mesafe kuralına uymayarak fazla yolcu taşıdığı için cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sivil trafik ekipleri Kartal'da denetim yaptı. Orta Mahalle'de güvenlik noktası oluşturan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, sosyal mesafeyi hiçe sayarak kapasitesinden fazla yolcu taşıyan minibüsleri tek tek durdurdu. Sivil Trafik Ekiplerinin bulunduğu noktadan peş peşe geçen 4 minibüsten de fazla yolcu çıktı. Ekipler, araçlardaki fazla yolcuları sayarak aşağı indirdi. Bir yolcu, 'Şoför uyarıldı evet. Sanırım 12 fazla yolcu vardı. Herkes uyardı aslında ama millet de işine gitmek istiyor. Onlar da bir yerde haklı. Ama işte sağlığımız daha önemli. O açıdan dikkat edilmesi gerekiyor. En azından sabah, akşam saatleri fazla sayıda araba çıkartılsın" dedi

"OTOBÜSLER ALAMIYOR, MİNİBÜSLER ALAMIYOR NE YAPACAĞIZ"

Dolu minibüslerden indirilen yolcular ise o noktaya gelen içi boş araçlara bindirildi. Polis ekipleri, kendilerini alacak minibüsleri bekleyen yolculara sosyal mesafe kuralına uymaları için ikazlarda bulundu. 4 minibüs şoförünün her birine Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan bir şoför, 'İş saati millet işine gidiyor. Geç kalıyorlar işlerine gidin bakın hepsi şu an yakınıyorlar araba yok diye. Ne yapacağız, otobüsler alamıyor, minibüsler alamıyor ne yapacağız. Gün içinde almıyoruz, sadece sabah iş saatlerinde alıyoruz. Onda da ceza yiyoruz" diye konuştu. Bir başka sürücü ise, 'Görüyorsunuz halimizi. 6 kişiyle geleceksiniz diyor. Bizim aracımız bir lira yakıyor kilometrede" ifadesini kullandı.

KARTAL'DA UYARILARI DİKKATE ALMAYAN MİNİBÜSLERE CEZA YAĞDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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