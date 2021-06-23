Kartal'da uçkun ve sivrisinekle mücadelede ilaçlama çalışmaları başlatıldı
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Kartal'da uçkun ve sivrisinekle mücadelede ilaçlama çalışmaları başlatıldı

Kartal'da uçkun ve sivrisinekle mücadelede ilaçlama çalışmaları başlatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz mevsiminin gelmesi ve gece ısısının yükselmesiyle birlikte uçkun ve sivrisinekle mücadele için ilaçlama çalışmalarını başlattığını duyurdu.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz mevsiminin gelmesi ve gece ısısının yükselmesiyle birlikte uçkun ve sivrisinekle mücadele için ilaçlama çalışmalarını başlattığını duyurdu. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin her mahallesinde haftada bir gün düzenli bir şekilde ilaçlama yapıldığı belirtildi.

İlaçlama kapsamında, kamusal alanlarda yaz mevsimi boyunca vatandaşların sivrisineklerden asgari düzeyde etkilenmesi amaçlanıyor. Çalışmaların özellikle durgun sular, birikinti sular, sık sulanan bahçeler gibi sivrisineklerin üreme kaynaklarında gerçekleştirildiği kaydedildi.

"HALK SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ"

Yaz mevsiminin gelmesi ve gece ısısının yükselmesiyle birlikte sinek, sivrisineklere karşı uçkun ve larva ile mücadele Kartal'ın 20 mahallesinde ilaçlama programı uzman ekipler tarafından sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında teçhizatlı araçlar ile yürütülen uygulama ile havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıkan sivrisineklerin taşıyabileceği olası hastalıkların önüne geçerek, halk sağlığının korunması amaçlanıyor. Yaz boyunca yoğun ve titiz bir çalışma sürdürecek olan Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kartal'ın her noktasında hummalı bir çalışma yürütecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri ile koordineli yürütülecek 'Entegre Vektör Mücadelesi' havanın ısı durumuna göre eylül ayı sonuna kadar süreceği ve genel larva mücadelesinin yıl boyu devam edeceği belirtildi.


Kartal'da uçkun ve sivrisinekle mücadelede ilaçlama çalışmaları başlatıldı
Kartal'da uçkun ve sivrisinekle mücadelede ilaçlama çalışmaları başlatıldı
Kartal'da uçkun ve sivrisinekle mücadelede ilaçlama çalışmaları başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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