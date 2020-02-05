Kartal'da tuz dağı havadan fotoğraflandı
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Kartal'da tuz dağı havadan fotoğraflandı

Çağrı ÇALIŞKAN / METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısı yaptı.

05.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:05
Kartal'da tuz dağı havadan fotoğraflandı

Çağrı ÇALIŞKAN/ METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü için kar yağışı uyarısı yaptı. Uyarının ardından İstanbul genelinde ekipler tarafından tedbirler alındı. O noktalardan birisi de oldu. Kartal'da karla mücadele için 58 araç hazır bekletilirken, yollarda kullanılmak üzere hazırlanan 28 bin ton tuz havadan görüntülendi.


Kaynak: DHA
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