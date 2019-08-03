- Kartal'da Triatlon Balkan Şampiyonası heyecanı

İSTANBUL - Kartal Dragos Marina Yelken Kulübü'nde Triatlon Balkan Şampiyonası düzenlendi. 12 ülkeden sporcuların katıldığı organizasyonda, yarışmacılar yüzme, bisiklet ve koşu alanında kıyasıya mücadele etti.

Kartal Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliği ile Triatlon Balkan Şampiyonası düzenlendi. Kartal'da bulunan Dragos Marina Yelken Kulübün'de gerçekleştirilen organizasyona, 12 ülkeden profesyonel sporcular katıldı.

Sporcular 750 metre yüzme, 20 km bisiklet ve 5 km uzunluğundaki koşu parkurunda yarıştı. Parkurları tamamlayarak yarışmada dereceye giren sporcular madalyayla ödüllendirilecek.

Savaş: "Sporu daha da ileri götüreceğiz"

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Arda Savaş, "Böyle bir programı Kartal ilçemizde düzenlediğimiz için, sporcuları burada ağırladığımız için çok mutluyuz. Gökhan Yüksel Başkanımızın vizyonuyla Kartal'da sporu daha da ileriye götürmeye çalışıyoruz. 3 ve 4 Ağutos'ta Balkan Şampiyonası Kartal'da. Bugün minikler, yıldızlar, gençler ve elitler yarışacak. Yarın da tüm yaş gruplarıyla yarışlarımız devam edecek. Peşinden de ödül töreni yapacağız. Herkes mutlu. Kalabalık, bu şekilde devam ederse biz de mutlu olacağız" dedi.

Yaşar: "12 ülkeden 455 sporcu"

Triatlon Federasyonu İstanbul Temsilcisi Utku Er Yaşar da, "İstanbul Triatlon Balkan Şampiyonasını icra ediyoruz. 12 ülkeden 455 sporcumuz var burada. Kartal bu işe çok aşina. Daha önce burada Avrupa kupaları düzenledik. Triatlon, yüzme, bisiklet, koşu sıralamasıyla ardışık olarak yapılan bir spor. Sporcular, 750 metre yüzecekler, 20 km bisiklet sürecekler ve 5 km koşacaklar. Yıldızlar, bunun yarı mesafelerinde. Küçükler daha yarı mesafelerinde olarak yarışacaklar. Hava şartları uygun. Kartal halkı da triatlon sporuna bayağı ilgili. Çok keyifli geçiyor" diye konuştu.

Triatlon Balkan Şampiyonası, 4 Ağustos'ta düzenlenecek olan organizasyonla sona erecek.

Kaynak: İHA