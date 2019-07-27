Kartal'da trafo yangını

Kartal'da elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ve AYEDAŞ ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahalle Hürriyet Caddesi'ndeki elektrik trafosunda yangın çıktı. Dumanın yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve AYEDAŞ ekipleri, trafo merkezinin kapısını levye ile açarak yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA