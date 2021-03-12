Kartal'da trafikte makas terörüne ceza
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Kartal'da trafikte makas terörüne ceza

12.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:47
Kartal'da trafikte makas terörüne ceza

Kartal'da trafikte makas atarak ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüyü yakalayan polis, şahsa 2 bin 822 lira idari para cezası kesti.

Kartal'da trafikte makas atarak ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüyü yakalayan polis, şahsa 2 bin 822 lira idari para cezası kesti.

Kartal'da A.K. isimli sürücü, trafiğin yoğun olduğu saatlerde diğer araç sürücülerini sollayarak trafiği tehlikeye attı. Sürücü A.K. yaşanan o anları cep telefonu ile kaydederek, sosyal medyada da paylaştı. Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu aracı kullandığı tespit edilen A.K. kıskıvrak yakalandı. Trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan A.K.'ye üç farklı suçtan toplamda 2 bin 822 lira idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kartal'da trafikte makas terörüne ceza
Kartal'da trafikte makas terörüne ceza
Kartal'da trafikte makas terörüne ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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