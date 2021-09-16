Kartal'da trafik kazası - Haberler
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Kartal'da trafik kazası

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Kartal'da trafik kazası

Kartal sahil yolunda meydana gelen trafik kazası maddi hasara neden oldu.

Kartal sahil yolunda meydana gelen trafik kazası maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre Kadıköy istikametinde seyir halinde olan A.B. yönetimindeki 34 HC 4455 plakalı otomobil önündeki araca çarpmamak için ani manevra yapınca takla attı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kontrollü bir şekilde sağlanan trafik, kazaya karışan aracın çekilmesiyle normale döndü.

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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