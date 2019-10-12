Kartal'da trafik kazası

12.10.2019 08:22

Kartal'da bir kamyonetin devrilmesi sonucu D-100 Karayolunda trafik bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Pendik istikametinde seyreden T.T'nin kullandığı 06 DK 7927 plakalı kamyonet, refüje çaptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün kamyonetten kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolunda trafik oluştu. Kamyonetin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA