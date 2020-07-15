Kartal'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı Kartal'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı Kartal sahil yolunda 4 kişinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

Kartal'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL - Kartal sahil yolunda 4 kişinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kaza sonrası 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay sahil yolunda 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Pendik istikametinden gelen Mertcan Maden'in kullandığı 41 LC 484 araç hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç köprünün altına vurarak kaza yaptı. Araç içerisinde bulunan Mertcan Maden, Eray Fasalı olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Ö. ile Uğur A. ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Ö. ile Uğur A. hastaneye götürürken Mertcan Maden, Eray Fasalı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza yerinde emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Kazada hayatını kaybedenler savcılığın incelemesinden sonra hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı gören Levent Babanoğlu, "Araç burada spin attı. Kaldırımın üstüne çıkarak köprünün altına girdi, virajı alamadı. 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı" dedi.

Kaynak: İHA