Kartal'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekin Karadağ yönetimindeki 34 UT 4156 plakalı otomobil, Kartal Anadolu Adliyesi önünde yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Karadağ, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu sırada 34 LAU 793 plakalı servis aracı, yol kenarında kazayla ilgili çalışma yapan polis aracına çarptı.