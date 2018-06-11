Beşiktaş, Tosic'ten Gelecek 4,5 Milyon Euroyla Bayram Edecek

Beşiktaş'ta 3 yıl başarıyla görev yapan Dusko Tosic, etkili performansının etkisiyle 33 yaşında Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF'yle anlaşma sağlamıştı.

2,5 yıllık kontrat karşılığında 15 milyon Euro (79 milyon TL) gelir elde edecek olan Sırp futbolcu, ek olarak Beşiktaş'a da 4.5 milyon Euro (23 milyon TL) bonservis kazandırmayı başardı. Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli futbolcudan gelecek sıcak parayla kısa vaadede içerideki nakit akışını sağlayacak.

BAYRAM HAFTASINDA ÇİFTE SEVİNÇ YAŞANACAK

Fanatik'in haberine göre; başarılı futbolcudan elde edilen paranın çarşamba günü Guangzhou RF'den Beşiktaş'ın hesabına yatacağı öğrenilirken 23 milyon TL'lik para, kulüp personeli ve oyunculara bayram haftasında adeta çifte sevinç yaşatacak. Yönetimin, bu gelirle ilk olarak kulüp personelinin birikmiş maaşlarını yatıracağı kaydedildi. Siyah-Beyazlılar'ın sonrasında ise maaş ödeme zamanı gelen futbolcuların da taksitlerini yatıracağı belirtildi.