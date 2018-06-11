Beşiktaş, Tosic'ten Gelecek 4,5 Milyon Euroyla Bayram Edecek
Beşiktaş, Dusko Tosic'in transferinden kazanılan 4,5 milyon euroyla kulüp personelinin birikmiş maaşlarını ve futbolcuların taksitlerini yatıracak.
Beşiktaş'ta 3 yıl başarıyla görev yapan Dusko Tosic, etkili performansının etkisiyle 33 yaşında Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF'yle anlaşma sağlamıştı.
2,5 yıllık kontrat karşılığında 15 milyon Euro (79 milyon TL) gelir elde edecek olan Sırp futbolcu, ek olarak Beşiktaş'a da 4.5 milyon Euro (23 milyon TL) bonservis kazandırmayı başardı. Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli futbolcudan gelecek sıcak parayla kısa vaadede içerideki nakit akışını sağlayacak.
BAYRAM HAFTASINDA ÇİFTE SEVİNÇ YAŞANACAK
Fanatik'in haberine göre; başarılı futbolcudan elde edilen paranın çarşamba günü Guangzhou RF'den Beşiktaş'ın hesabına yatacağı öğrenilirken 23 milyon TL'lik para, kulüp personeli ve oyunculara bayram haftasında adeta çifte sevinç yaşatacak. Yönetimin, bu gelirle ilk olarak kulüp personelinin birikmiş maaşlarını yatıracağı kaydedildi. Siyah-Beyazlılar'ın sonrasında ise maaş ödeme zamanı gelen futbolcuların da taksitlerini yatıracağı belirtildi.
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hepsi yalan biz paraları ödeyebiliyoguzzzz... not : tinerci fikoCevap Yaz Yayından Kaldır
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hani paranız çoktu 8taşlı tinerciler. maaşları ödeyemeyen kimmiş.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırFİK YU UFAKLIK: Elalelimin derdi seni mi ilhilendirdi ?Sen kendine bak sarı gelin. . .Yayından Kaldır
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SEFİLLERCevap Yaz 1 Yayından KaldırDOST ACI SOYLER.: Sefil olurum ama zavallı olamam. SaygılarYayından Kaldır