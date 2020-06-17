Kartal'da toplu taşımada sosyal mesafe hiçe sayıldı
KARTAL'da iş çıkış saatinde Kartal-Yenidoğan seferi yapan özel halk otobüsünde sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.
17.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:12
KARTAL'da iş çıkış saatinde Kartal-Yenidoğan seferi yapan özel halk otobüsünde sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. İstanbul Valiliği, toplu taşıma araçlarında 3'te 1 oranında yolcu alınacağını, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını açıklamıştı. İş çıkış saatinde Kartal-Yenidoğan seferini yapan özel halk otobüsünün neredeyse tam yolcu kapasitesiyle yoluna devam ettiği görüldü. Otobüs içeriden görüntülenirken, yolcular sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA