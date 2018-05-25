Beşiktaş, Yerli Futbolcuların Sözleşmesini TL'ye Çevirecek

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğu hedeflerken sezonu dördüncü sırada noktalayan Beşiktaş'ta yönetim kurulunun yerli futbolcuların sözleşmeleri konusunda devrim gibi bir adım atmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ, SÖZLEŞMELERİ TL'YE ÇEVİRİYOR

Son 2 yılda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan ve UEFA'dan toplamda 80 milyon euroya (yaklaşık 440 milyon lira) yakın gelir elde eden Kartal'ın bu sezon Devler Ligi hedefine ulaşamaması yönetimi harekete geçirdi. Döviz kurunun son günlerde yüzde 20'ye yakın oranda yükselmesini de dikkate alan siyah-beyazlı idareciler, yerli oyuncularla euro üzerinden yapılan mevcut sözleşmelerin en kısa sürede Türk lirasına çevrilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

TÜRK FUTBOLCULARLA TL ÜZERİNDEN ANLAŞACAKLAR

Takımdaki yabancı oyuncularla lira üzerinden sözleşme imzalama şansı bulunmayan yönetimin, Türk oyuncularla TL bazlı yeni anlaşmalar imzalayarak harcamaları sabitlemek ve böylece dövizdeki yükselişlerle ortaya çıkan ciddi zararı ortadan kaldırmak istediği aktarıldı.

Beşiktaş'ın bugünkü kadrosunda gençler hariç 10 yerli futbolcu bulunuyor. Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Gökhan Töre, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Aras Özbiliz, Veli Kavlak ve Mustafa Pektemek, siyah-beyazlı takımın Türk oyuncularını oluşturuyor.

Bu arada Beşiktaş Yönetimi, yerli oyuncuların yıllık ücretlerinin yanı sıra maç başı ve puan başı paralarını da liraya çevirmek istiyor. Futbolcuların büyük çoğunluğu senelik ücretlere ilaveten maç ve puan başı ücretlerini yine euro olarak alıyor.

BEŞİKTAŞ YERLİLERE YILDA 17 MİLYON EURO ÖDÜYOR

Beşiktaş Kulübü yerli futbolculara yılda yaklaşık 17 milyon euro (94 milyon lira) ücret ödüyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan en fazla kazanan yerli oyuncular olarak dikkat çekiyor. 1 milyon 750 bin euro kazanan Gökhan Gönül ve Caner'e ayrıca puan başına 4'er bin euro ödeniyor. Devre arasında sözleşmesini 2022'ye kadar uzatan Tolgay Arslan'ın yıllık ücreti kulüp tarafından açıklanmadı. Başarılı futbolcunun yıllık ücretinin 2 milyon euro seviyesine çıkarıldığı iddia edildi.