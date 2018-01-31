Kartal'da Telefoncu Soyuldu

Kartal'da bir telefoncuya giren hırsızlar para ve çok sayıda cep telefonunu çalarak kaçtı.

Şehzade Caddesi'nde bir iş yerinin kepengini kaldırıp kapısını kırarak içeriye giren yüzleri maskeli şüpheliler, para ve çok sayıda telefonu alarak geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Bu sırada durumu fark eden iş yeri yakınında bekleyen taksici engel olmak isteyince soyguncular tarafından silahla tehdit edilerek uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

İş yerinde delil çalışması yapıp güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ayrıca çalışmalar sırasında hırsızların düşürdüğü tornavidayı bulan ekipler bunu da incelemek üzere polis merkezine götürdü.

Olay yerine gelen iş yeri yetkilisi Birol Şahin, hırsızlığın yaklaşık bir buçuk dakika içerisinde gerçekleştiğini belirterek,"çalınan para ve telefonlarla birlikte yaklaşık 50 bin lira zarar var. Alarm çaldığının tarafımıza haber verilmesinin ardından buraya geldik. Dışarıda da bir taksici varmış. Onun da kafasına silah dayayıp ve telsizini kapattırıp haber vermesini engellemişler. Üç gün içerisinde ikinci mağazamız soyuldu. Diğer mağazaya da aynı yöntemle girmişler. Orasıyla birlikte yaklaşık 100 bin lira zararımız var." dedi.

İş yeri soygunu güvenlik kameralarına yansıdı.