Kartal'da tekne yangını
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Kartal'da tekne yangını

Kartal'da tekne yangını
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kartal'da balıkçı barınağında bağlı teknelerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kartal'da balıkçı barınağında bağlı teknelerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dragos'taki balıkçı barınağında bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki diğer teknelere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin de denizden müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle 9 teknede büyük çapta hasar oluştu.

Kartal'da tekne yangını
Kartal'da tekne yangını
Kartal'da tekne yangını
Kartal'da tekne yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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