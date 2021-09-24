KARTAL'DA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA - Haberler
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KARTAL'DA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

KARTAL'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında yerde yaralı bir şekilde yatan kişi, tekmelerin hedefi oldu.

Olay, 21 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekmeli, yumruklu kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı kişi yerde yatarken, çevredeki vatandaşlar araya girdi. Buna rağmen saldırısına devam eden bir kişi, yaralı kişiyi tekmeleyerek yerde sürükledi. Olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

KARTAL'DA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

KARTAL'DA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

KARTAL'DA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

KARTAL'DA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
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Haber: KARTAL'DA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA - Haberler
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