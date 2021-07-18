KARTAL'DA TEHLİKELİ YOLCULUK; KIR DÜĞÜNÜNE BÖYLE GİTTİLER
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARTAL'DA TEHLİKELİ YOLCULUK; KIR DÜĞÜNÜNE BÖYLE GİTTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'DA TEHLİKELİ YOLCULUK; KIR DÜĞÜNÜNE BÖYLE GİTTİLERHaber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHAKartal'da yolda giden otomobilin tavanından ve camlarından dışarı çıkan 5 kişinin, kır düğününe gittiği tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

KARTAL'DA TEHLİKELİ YOLCULUK; KIR DÜĞÜNÜNE BÖYLE GİTTİLER

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

Kartal'da yolda giden otomobilin tavanından ve camlarından dışarı çıkan 5 kişinin, kır düğününe gittiği tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kartal'da meydana geldi. Kır düğününe gitmek üzere yola çıkan kişiler, otomobilin tavanından ve camlarından dışarı çıktı. 5 kişi, yürekleri ağza getirdi. Hızla ilerleyen otomobil, bir süre ara sokaklarda dolaştıktan sonra ana yola çıktı. Ardından düğünün yapılacağı yere geldi. O anlar kameraya yansıdı.

KARTAL'DA TEHLİKELİ YOLCULUK; KIR DÜĞÜNÜNE BÖYLE GİTTİLER
KARTAL'DA TEHLİKELİ YOLCULUK; KIR DÜĞÜNÜNE BÖYLE GİTTİLER
KARTAL'DA TEHLİKELİ YOLCULUK; KIR DÜĞÜNÜNE BÖYLE GİTTİLER
KARTAL'DA TEHLİKELİ YOLCULUK; KIR DÜĞÜNÜNE BÖYLE GİTTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

'Yazıyor yazıyor' sesleri tarihe karıştı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk hayatını kaybetti
"Yazıyor yazıyor" sesleri tarihe karıştı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk hayatını kaybetti
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji Uzmanı, 'Güneşe çıkmayın' uyarısı yaptı
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji Uzmanı, "Güneşe çıkmayın" uyarısı yaptı
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan İbrahim Aydemir Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Hakan Sabancı Neslihan Atagül
Spor Balotelli Alper Yılmaz Gökhan Gönül Şaban Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KARTAL'DA TEHLİKELİ YOLCULUK; KIR DÜĞÜNÜNE BÖYLE GİTTİLER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 10:15:41. #1.15#

title