Kartal'da tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı

Kartal Belediyesi, koranavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kartal Belediyesi, koranavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı. İlçedeki birçok noktada bulunan mama ve su kaplarına hayvanlar için yem ve su takviyesi yapıldı.

Tam kapanma süreci boyunca Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ormanlık alanlar, sahil yolu ve meydanlar olmak üzere ilçenin genelinde sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını düzenli olarak karşıladı. Havaların ısınması nedeniyle sokak hayvanlarının temiz suya ulaşmalarının zorluğunu ifade eden ekipler, farklı noktalara da yeni su kapları yerleştirdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde 17 günlük tam kapanma nedeniyle çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi ekipleri, ilçedeki noktalara bol miktarda mama ve su bırakmaya devam edecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Sokak hayvanları için ilçe genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Hem Kartallı komşularımız hem de ilçemizde sokak hayvanlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dönemde hayvan dostlarımızın hem mamalarını hem de su ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı