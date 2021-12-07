Son dakika haberleri: KARTAL'DA TAKLA ATIP SÜRÜKLENEN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMERADA

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - KARTAL'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç refüje çarparak takla attı. Araç metrelerce sürüklenirken çevredekiler yardıma koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 22.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Pendik istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çarparak takla attı, ardından kendi etrafında dönerek metrelerce sürüklendi. Kazayı görenler sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, takla atan araç vatandaşlar tarafından itilerek düzeltildi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.