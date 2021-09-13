Kartal'da takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu - Haberler
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Kartal'da takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu Kartal'da aşırı hız nedeniyle takla atan araç sürücüsü araçtan burnu dahi kanamadan kurtuldu.

Kartal'da takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

İSTANBUL - Kartal'da aşırı hız nedeniyle takla atan araç sürücüsü araçtan burnu dahi kanamadan kurtuldu. Reklam panolarına çarparak duran araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü Kartal Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aracıyla seyir halinde olan otomobil sürücüsü aşırı hız yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla attı. Yol kenarındaki reklam panosuna çarparak duran araç kaza sonrası hurdaya döndü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kazadan en ufak sıyrık dahi almadan kurtulan sürücüyü kontrol amaçlı ayakta inceledi.

Kartal'da takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Kartal'da takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Kartal'da takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Kartal'da takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Kartal'da takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Kartal'da takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
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